Скляр высказался о повышении тарифов на комуслуги в Риддере и Экибастузе

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Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах после коллегии Министерства энергетики РК прокомментировал информацию о повышении цен на коммунальные услуги в Риддере и Экибастузе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Правительству и соответствующим уполномоченным органам важно найти золотую середину. Не должно быть резкого повышения стоимости, тем более не должно быть всплеска цен в отдельных регионах. Эта работа будет проведена. Люди должны получать качественные продукты и услуги. Резкого увеличения стоимости на данные услуги мы не допустим, и не допускали", – сказал Роман Скляр.

Также глава Минэнерго Болат Ачкулаков отметил, что никакого плана повышать тарифы на коммунальные услуги пока нет. Особенно в Экибастузе и Риддере.

"Ставился вопрос о передаче энергообъектов из частной в государственную собственность. Этот вопрос требует изучения, там нужно всё проверять. Следствие до конца не закончено. Если выяснится, что в тарифы входила доля затрат, но они не были использованы допустим на модернизацию станции, то это достаточно серьезное нарушение", – пояснил министр энергетики.

По его словам, в госпредприятиях система тарификации отличается.

"Если завтра это будет госпредприятие, то понятно, что там система тарификации будут немного по-другому. Есть местный, есть республиканский бюджеты, и в этом случае решение может быть через повышение тарифа", – заключил глава ведомства.