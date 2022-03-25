Сколько будет стоить любой автономер на заказ в Казахстане

Ставки пошлины за изготовление любых ГРНЗ на выбор, кроме «красивых», пропишут в Налоговом кодексе в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

Начать изготавливать различные госномера по желанию автовладельца полицейские обещали давно. И вот наконец-то лёд тронулся: Налоговый кодекс собираются дополнить нормой, устанавливающей размер государственной пошлины за изготовление "любых желаемых на заказ государственных регистрационных номерных знаков цифрового и (или) буквенного обозначения (за исключением одинакового буквенного обозначения и государственных регистрационных знаков цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 707, 777, 800, 888, 900, 999) на автомобиль".

Поправки в Налоговый кодекс начнут действовать с 1 января 2023 года. В проекте указывается, что обойдётся эта услуга автовладельцу в 15 МРП (в 2022 году — 45 945 тенге). Дополнения в правила регистрации авто пока разрабатывают, но, надо полагать, и их ждать придётся недолго.