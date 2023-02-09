Сколько человек работают фрилансерами в Казахстане – анализ ЦРТР

По данным Центра развития трудовых ресурсов, в Казахстане в минувшем году работали фрилансерами более миллиона человек.

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Специалисты Центра развития трудовых ресурсов провели анализ и выяснили, сколько фрилансеров официально работали в Казахстане в минувшем году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Отмечается, что глобализация, развитие технологий, смена поколений и их предпочтений, пандемия COVID-19 дали толчок стремительному росту нестандартных форм занятости. Традиционная наемная занятость переходит в сторону экономики свободного заработка, или фриланса, который стал неотъемлемой частью рынка труда.

"На сегодняшний день довольно сложно оценить реальные объемы рынка фриланс-услуг не только в мире, но и в Казахстане, многие фрилансеры остаются вне поля зрения, например, выполняя проекты для иностранных компаний. Тем не менее этот рынок продолжит набирать обороты, потому что это удобно для фрилансеров и выгодно для работодателей. Некоторые фрилансеры выбирают этот стиль работы, потому что их привлекают автономность и гибкость. Другие руководствуются экономическими обстоятельствами и условиями рынка труда", – говорится в документе центра развития.

Эксперты ЦРТР, проведя анализ наличия у казахстанцев обязательных пенсионных взносов при отсутствии социальных отчислений в этом же месяце от этого же работодателя, пришли к выводу, что в 2022 году в Казахстане работали фрилансерами более 1 млн человек. При этом 78% фрилансеров совмещали такую работу с наёмной занятостью.

Среднемесячная численность фрилансеров в Казахстане достигла 255,8 тыс. человек. В 2022 году 48% фрилансеров работали только на одного работодателя, 18% – на двоих, 10% – на троих. Основная часть фрилансеров приходится на отрасли образования, торговли (по 15%), а также сектор госуправления и соцобеспечения (13%).

Средний доход составил 124 тыс. тенге, медианный – 65 тыс. тенге. Это свидетельствует о большом количестве лиц с небольшой суммой вознаграждения по договору. При этом наиболее высокий доход свойственен сферам профессиональной и научной деятельности (средний доход в 211 тыс. тенге и медианный – 111 тыс. тенге), горнодобывающей промышленности (209 тыс. и 149 тыс. тенге), информации и связи (188 тыс. и 93 тыс. тенге).

В отношении регионов совокупно на города Алматы, Астана и Шымкент приходится порядка 41% всех фрилансеров, в том числе только на Алматы – 22%.

"Многие организации привлекают к работе фрилансеров под конкретные проекты, что позволяет им избежать длительного процесса отбора и найма работников с определенным набором навыков. Благодаря этому бизнес сокращает издержки на персонал и инфраструктуру. Работая фрилансером, вы можете решать, когда работать, где работать, с кем работать и сколько стоит ваша работа, исходя из ваших знаний и навыков на рынке. Однако работники свободного заработка чаще всего остаются вне систем социальной защиты, в некоторой степени ограничены в трудовых правах, обычно предоставляемых в рамках традиционной занятости, таких как ежегодные отпуска, больничные, повышение квалификации и прочее", – отметила директор Департамента стратегии ЦРТР Улпан Шегенова.

Более подробную ифнормацию о рынке фриланса в мире и Казахстане можно найти в Национальном докладе "Рынок труда Казахстана: на пути к цифровой реальности".