Сколько денег на счету спецгосфонда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Общая сумма поступлений Специального государственного фонда на октябрь составляет 177,5 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минфин

Из них 171 млрд тенге – денежные средства, возвращенные в собственность государства в соответствии с законом, 6,5 млрд тенге – поступления от компании по управлению возвращёнными активами (от реализации и управления активами).

Средства Спецгосфонда будут расходоваться на финансирование социальных и экономических проектов.

В министерстве напомнили, что в соответствии с законом о возврате государству незаконно приобретенных активов в Минфине открыт денежный счет, именуемый Специальным государственным фондом.

Ранее сообщалось, что по поручению президента за счет возвращенных государству средств будут построены соцобъекты в Туркестанской и Акмолинской областях.



