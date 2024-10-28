Сколько денег на счету спецгосфонда

Денежный счет хранит возвращенные в собственность государства активы
Общая сумма поступлений Специального государственного фонда на октябрь составляет 177,5 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минфин
Из них 171 млрд тенге – денежные средства, возвращенные в собственность государства в соответствии с законом, 6,5 млрд тенге – поступления от компании по управлению возвращёнными активами (от реализации и управления активами).
Средства Спецгосфонда будут расходоваться на финансирование социальных и экономических проектов.
В министерстве напомнили, что в соответствии с законом о возврате государству незаконно приобретенных активов в Минфине открыт денежный счет, именуемый Специальным государственным фондом.
Ранее сообщалось, что по поручению президента за счет возвращенных государству средств будут построены соцобъекты в Туркестанской и Акмолинской областях.