Сколько дней отдохнут казахстанцы на зимние праздники

В первый месяц 2024 года граждане РК отдохнут 10 дней, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации Минтруда, официальные праздничные дни – 1 и 2 января.

Последние суббота и воскресенье 2023 года выпадают на 30 и 31 декабря. В связи с этим, казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут 4 дня подряд.

При шестидневной рабочей неделе граждане выходят на работу 30 декабря. Затем 3, 4 и 5 января будут рабочими днями.

7 января – Рождество Христово выпадает на воскресенье. Дополнительный выходной день не отводится. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей как обычно отдыхают 6 и 7 января.