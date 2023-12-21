Сколько дней отдохнут казахстанцы на зимние праздники

Культура и общество
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Аменова Дана
Корреспондент

В первый месяц 2024 года граждане РК отдохнут 10 дней, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации Минтруда, официальные праздничные дни – 1 и 2 января.

Последние суббота и воскресенье 2023 года выпадают на 30 и 31 декабря. В связи с этим, казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут 4 дня подряд.

При шестидневной рабочей неделе граждане выходят на работу 30 декабря. Затем 3, 4 и 5 января будут рабочими днями.

7 января – Рождество Христово выпадает на воскресенье. Дополнительный выходной день не отводится. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей как обычно отдыхают 6 и 7 января.

 

#праздник #выходные #Рождество #Новый год #январь

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