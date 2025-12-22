Зимние каникулы в школах продлятся 10 календарных дней – с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно

Видео сгенерировано нейросетью Midjourney

Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РК, передает Kazpravda.kz

Как отмечено в сообщении ведомства, важно эффективно организовать свободное время школьников в период зимних каникул и способствовать развитию их личностных качеств.

Детям в свободное время рекомендуется чтение книг; посещение познавательных экскурсий в музеи, выставочные залы, научные центры и к историческим памятникам; участие в спортивных играх, катание на коньках и лыжах; участие в благотворительных акциях и других мероприятиях.

В школах и организациях дополнительного образования рекомендуется проведение ряда образовательных, спортивных, культурных и творческих мероприятий.

Одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи необходимо совместно с родителями уделить особое внимание профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, общественной безопасности детей, пожарной безопасности дома и кибербезопасности.