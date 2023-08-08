Сколько гектаров посевов уничтожила саранча в Костанайской области

В Министерстве сельского хозяйства Казахстана опровергли информацию о повреждении 23 тысяч га посевных площадей в Костанайской области саранчой, сообщает Kazpravda.kz .

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«Публикации в СМИ о массовом повреждении посевов от саранчовых, в том числе информация о пострадавших 23 тысячах га сельхозугодий в Костанайской области, не соответствуют действительности.

Защитные мероприятия против итальянского пруса в регионе полностью завершены 28 июля, обработано 387,4 тысячи га.

Несмотря на факты залета саранчовых на посевные площади, в результате принятых оперативных мер, по подтвержденным данным, пострадало не более 0,5 тысячи га посевов», – заявили в Минсельхозе.

С отдельными крестьянскими хозяйствами, где распространились насекомые, провели точечную работу. Во время контрольных обследований повреждений сельхозкультур не обнаружено. При осмотре присутствовали главы к/х, все работы зафиксированы соответствующими актами.

Сейчас в регионе региона продолжается химическая обработка против азиатской саранчи. Уже обработано 27,7 тысячи га или 78,1% от запланированной площади.

Для контроля в область выехал председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ Берик Манасов.

Напомним, в начале июля поля Костанайской и Актюбинской областей подверглись нашествию саранчи.