Сколько казахстанских экспортеров представят товары на китайской выставке

Международное сотрудничество, Экономика
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Кунапия Гульмира
корреспондент

China International Import Expo пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября.

Фото: пресс-служба МТИ РК

В предстоящей 6-ой Китайской международной импортной выставке в Шанхае примут участие 25 пищевых компаний-экспортеров из Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МТИ РК.

Сообщается, что в этом году отечественные товаропроизводители представят на стенде в секторе «Пищевая и сельскохозяйственная промышленность» более 30 наименований продуктов питания и сельхозтоваров.

Отбор казахстанских экспортоориентированных предприятий проводил оператор государственных мер поддержки QazTrade по согласованию с Минторговли среди компаний, которые успели подать заявку в соответствии с требованиями.

«Так, компания должна быть зарегистрирована как субъект предпринимательства на территории Казахстана, производимые ею продукт или услуга должны быть востребованы на китайском рынке. При этом необходимо, чтобы качество продукции или услуг обязательно соответствовало требованиям стандартов безопасности РК и международным стандартам», – рассказали в QazTrade.

К числу других критериев следует также отнести отсутствие у предприятия задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством.

«Имеет значение и наличие официального сайта компании или страницы в социальных сетях, с качественным контентом: фото-видеоописанием товара, презентацией, каталогом продукции на английском языке в том числе. Мы обращаем внимание даже на то, чтобы в компании был отдельный штатный сотрудник с хорошим уровнем владения английским языком. Это важно для ведения деловой переписки и переговоров с зарубежными партнерами», – отметили в QazTrade.

Требования китайской стороны заключаются в наличии аккредитации в системе таможенного управления КНР. Особенно тщательно рассматриваются товары, подлежащие ветеринарному и фитосанитарному контролю.

Казахстан принимает участие в китайской ЭКСПО с момента начала ее работы в 2018 году. За 5 лет 133 казахстанские компании смогли продемонстрировать свои товары и услуги китайскому покупателю, а также заключить экспортные контракты на сумму, превышающую 260 млн долларов, напомнили в QazTrade.

 

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