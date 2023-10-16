Сколько казахстанцев находятся в секторе Газа, сообщил МИД РК

Фото: пресс-служба МИД РК

В секторе Газа находятся 67 граждан Казахстана. Об этом на брифинге в ведомстве сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Вышли на связь 67 граждан Казахстана, которые заявляют, что у них есть документы. В связи с тем, что Интернет нестабильный и связь очень плохая, мы получаем кое-какие документы, мы их проверяем. Есть паспорта, у которых истек срок. Но это не означает, что он гражданин Казахстана, возможно, была утеря гражданства. Поэтому все данные проверяются через базы. У некоторых детей есть наши свидетельства о рождении, а у некоторых детей вообще нет никаких документов – дома разбомблены, они сами экстренно выехали. Естественно, речь шла о безопасности, а не о документах", – сообщил Смадияров.

По его словам, МИД РК ведет переговоры, чтобы вывезти наших граждан из сектора Газа.

"Если с детьми, с членами семьи считать, то более 100 человек изъявили желание, чтобы Казахстан помог им выехать за пределы сектора Газа. Этот вопрос решается ежедневно. Мы ведем переговоры, пока ни одна страна не получила возможность вывести своих граждан из сектора Газа. Приложим максимальные усилия. Чем больше наших граждан и детей будет в безопасности, тем лучше", – подытожил спикер.

Напомним, ХАМАС нанес неожиданный удар по территории Израиля утром 7 октября 2023 года. Власти Израиля одобрили решение о переводе страны в "состояние войны".

11 октября 124 казахстанца вернулись на родину из Израиля на репатриационном рейсе.