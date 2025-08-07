В этом году в Казахстане отмечается 180-летие со дня рождения великого поэта и просветителя Абая Кунанбаева

По данным Бюро национальной статистики (БНС), в нашей стране проживает 18 763 человека по имени Абай, передает Kazpravda.kz

Наибольшая их численность в городе Астана (2 089 человек), Туркестанской области (2 018) и Алматы (1 719).



Самый старший из них родился в 1932 году. Больше всего людей с именем Абай приходится на возрастную группу 30–34 года – 3 228 человек. В первом полугодии этого года имя Абай получили 157 новорождённых.

"Это имя давали и девочкам, в Казахстане зарегистрировано 10 женщин по имени Абай. С именем Ибраһим (включая Ибрагим и Ибрахим) в стране проживает 35 404 человека", - говорится в сообщении.

Всего в стране именем поэта названа 1 область, 1 город, 3 района, 26 сел, добавили в БНС.