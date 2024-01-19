Сколько казахстанцев получит пособия по многодетности

Общество
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Аменова Дана
Корреспондент

В Минтруда назвали размер пособия для многодетных семей в 2024 году, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МТСЗН РК

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:

- с 4 детьми – 16,03 МРП, или 59 183 тенге;

- с 5 детьми – 20,04 МРП, или 73 988 тенге;

- с 6 детьми – 24,05 МРП, или 88 793 тенге;

- с 7 детьми – 28,06 МРП, или 103 598 тенге;

- с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%. В этом году на выплату госпособия многодетным семьям предусмотрено 474,8 млрд тенге.

По информации ведомства, в прошлом году в среднем 543,3 тыс. многодетным семьям выплатили 413,3 млрд тенге. За декабрь данный вид пособия получили 570,5 тыс. семей на общую сумму 36,6 млрд тенге.

 

#МТСЗН #пособия #многодетность #размер

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