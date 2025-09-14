Фото: Energyprom.kz

В первом полугодии 2025-го в РК ввели в эксплуатацию 54 торговых дома (против всего 32 в аналогичном периоде прошлого года), 60 супермаркетов (против 25 год назад), 176 минимаркетов (против 103 годом ранее), 17 торгово-развлекательных центров (против 4 год назад).

Торговая площадь торговых домов выросла на 50,5%, до 87,3 тыс. кв. м, супермаркетов — в 2,2 раза, до 39,1 тыс. кв. м, минимаркетов — на 78,7%, до 30,3 тыс. кв. м, торгово-развлекательных центров — сразу в 4,7 раза, до 124 тыс. кв. м.

Фактическая стоимость строительства введённых в эксплуатацию торговых домов увеличилась на 58,1%, до 39,8 млрд тг, супермаркетов — в 2,3 раза, до 19,5 млрд тг, минимаркетов — на 37,7%, до 11,2 млрд тг, торгово-развлекательных центров — в 5,7 раза, до 29,7 млрд тг.

Тем временем цены на аренду коммерческой недвижимости по итогам второго квартала текущего года выросли на 0,5% за квартал и на 3,3% за год. Аренда торговых помещений подорожала на 0,4% за квартал и на 2,6% за год, магазинов — на 0,3% за квартал и на 2,6% за год, бутиков в торговых домах и торгово-развлекательных центрах — на 0,5% за квартал и на 1,9% за год.

В региональном разрезе цены на аренду торговых помещений за квартал увеличились в 7 из 20 регионов РК — от плюс 3,7% в Западно-Казахстанской до плюс 0,1% в Актюбинской области. В трёх регионах было отмечено снижение цен: в Атырауской области — минус 0,3%, в Северо-Казахстанской — минус 0,4%, в Мангистауской — на 3,4%. В годовой динамике удорожание было зафиксировано уже в 14 регионах — от плюс 4,3% в Астане до плюс 0,1% в Мангистауской области. В Атырауской области аренда в секторе подешевела (плюс 0,3% за год), в остальных регионах цены остались на уровне прошлого года.

Аренда магазинов, в свою очередь, за квартал стала дороже только в 6 регионах страны — от плюс 3,2% в Алматинской до плюс 0,2% в Жетысуской области. В Атырауской и Северо-Казахстанской областях наблюдалось удешевление: на 0,2% и на 1,3% соответственно. В годовой динамике рост цен был отмечен в 14 регионах страны — от плюс 6,7% в Актюбинской до плюс 0,1% в Жамбылской области. Снижение цен в секторе было зафиксировано только в Атырауской области: минус 0,2%.

Бутики в торговых домах и торгово-развлекательных центрах за квартал заметнее всего подорожали в Западно-Казахстанской области: на 3,7%. Стоимость их аренды также выросла в Алматы (плюс 1,6%), в Жетысуской области (плюс 1%) и в Павлодарской области (плюс 0,8%). В Атырауской и Мангистауской областях аренда такой торговой недвижимости подешевела: минус 0,3% и минус 4,2% соответственно. В остальных регионах цены остались на том же уровне, что и в предыдущем квартале. В годовой же динамике наибольшее удорожание было отмечено в Шымкенте (плюс 4%), наименьшее — в Карагандинской области и в Астане (плюс 0,6% в каждом из регионов). Снижение цен за год наблюдалось в Атырауской (минус 0,3%) и Мангистауской (минус 1,1%) областях.

Тем временем объём розничной торговли в Казахстане за январь–июль 2025 года составил 12,3 трлн тг — на 15,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: в 2024 году показатель составлял 10,7 трлн тг. Индекс физического объёма, отражающий реальный рост в секторе, достиг 106,6%.

В региональном разрезе наибольший объём розничной торговли традиционно был зафиксирован в Алматы: 4 трлн тг, против 3,4 трлн тг годом ранее. В число лидеров также вошли Астана (1,7 трлн тг), Карагандинская область (881,5 млрд тг), ВКО (697,4 млрд тг) и Шымкент (652,4 млрд тг). Минимальный объём розничной торговли наблюдался в Улытауской области: 66,7 млн тг, или лишь 0,5% от общего объёма по стране. Напомним: речь идёт об официально проведённых по чекам розничных продажах.

В расчёте на душу населения средний объём продаж в ритейле составил 604,9 тыс. тг за январь–июль 2025-го, или 86,4 тыс. тг в месяц. Наибольший показатель был зафиксирован в Алматы: 1,7 млн тг на душу населения. Далее идут Астана (1,1 млн тг), а также Восточно-Казахстанская область (967,1 тыс. тг), Карагандинская (778,4 тыс. тг) и Абайская (543,7 тыс. тг) области. Наименьшие показатели пришлись на Туркестанскую (100,3 тыс. тг на душу населения), Жетысускую (240,1 тыс. тг) и Жамбылскую (254 тыс. тг) области.