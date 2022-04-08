Сколько счетов открыли россияне и белорусы в казахстанских банках

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК прокомментировали публикации в СМИ и соцсетях о якобы массовом открытии гражданами России и Беларуси счетов в казахстанских банках, передает корреспондент Каzpravda.kz.

По данным финрегулятора, с 24 февраля 2022 года в казахстанских банках было открыто 11 940 счетов для граждан России и Беларуси.

Из них 10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, и оставшиеся 1 215 счетов открыты дистанционно. В итоге, общее количество граждан указанных государств, имеющих счета в банках Республики Казахстан, достигло 162 тысяч.

«Прирост новых счетов юридических лиц – резидентов Российской Федерации – с начала года незначителен. С конца февраля текущего года банковские счета были открыты для семи российских компаний, и общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в настоящее время порядок открытия и ведения банковских счетов для всех иностранных граждан и компаний урегулирован нормами закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОДФТ), а также регуляторными требованиями Национального банка и агентства.