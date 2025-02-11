Сколько стоит ремонт дорог в трех мегаполисах Казахстана

Министерство транспорта значительно увеличило нормативы финансирования на ремонт и содержание дорог, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «ПАРАГРАФ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

К примеру, в Астане текущий ремонт 1 км дороги обойдется в 9 684,43 тыс. тенге (ранее было 1 370 тыс. тенге), а ее содержание – 8 278,68 тыс. тенге (было 1 171 тыс. тенге).

В Алматы на ремонт выделили 8 531,86 тыс. тенге (было 1 207 тыс. тенге), на содержание – 7 582,68 тыс. тенге (было 1 072 тыс. тенге).

В Шымкенте стоимость ремонта составит 5 991,72 тыс. тенге, а содержание – 5 121,99 тыс. тенге.

Информация по областям - в приказе и.о. министра транспорта от 7 февраля 2025 года № 41. Вводится в действие с 21 февраля 2025 г.