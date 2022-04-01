Сколько стран могут посещать без визы казахстанцы

По силе паспорта Казахстан занимает 53-е место из 91. Без визы граждане РК могут посетить 34 страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ranking.kz.

В рейтинге стран по силе паспорта в 2022 году Казахстан занял 53-е место из 91. Индекс страны составил 82. Чем выше индекс, тем паспорт страны считается сильнее. При расчёте индекса оценивается мобильность паспортов (MS), показатель включает безвизовый режим (VF), визу по прибытии (VOA), eTA и eVisa (если выдаётся в течение 3 дней) и индекс развития человеческого потенциала.

В рейтинге участвовали 193 страны.

Граждане с казахстанским паспортом могут посетить 34 страны без визы и ещё в 48 странах могут получить визу по прибытии. В 116 стран граждане РК могут попасть, только имея соответствующую визу.

Самый сильный паспорт в мире — у граждан ОАЭ. Для них в 110 странах действует безвизовый режим, ещё в 53 странах визу можно получить по прибытии.

Последнюю строчку рейтинга занял Афганистан. Для граждан этой страны безвизовый режим действует только в 4 странах, ещё в 31 стране визу можно получить по прибытии.

Среди стран СНГ паспорта граждан Молдовы, России и Беларуси считаются сильнее, чем паспорта казахстанцев. Паспорта Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана уступают казахстанским.