Сколько туроператоров имеют лицензии на работу в Казахстане

Ранее в государственном реестре числились 1240 туроператоров с лицензиями в бумажном и электронном форматах. Большинство из них прекратили деятельность.

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В Министерстве культуры и спорта сообщили о «большой работе по актуализации» госреестра туроператоров, по итогам которой стало известно, что лицензии на такую деятельность имеет 380 компаний, сообщает Kazpravda.kz.

Если делить их по подвидам, то в сфере выездного туризма действуют 34 лицензии, в сфере внутреннего, въездного и выездного туризма – столько же, а в сфере внутреннего, въездного туризма – 312 лицензий.

В пресс-службе МКС отмечают, что ранее в государственном реестре числились 1240 туроператоров с лицензиями в бумажном и электронном форматах. Большинство из них прекратили деятельность, однако продолжали числиться в реестре. Действие документов, не соответствующих нынешнему законодательству, было прекращено либо самими лицензиатами, либо местными исполнительными органами.

«Была проделана большая работа по актуализации госреестра, сами туроператоры тоже привели свою деятельность в соответствие с действующим законодательством. Вопрос качества оказания услуг для нас в приоритете. Всем нынешним лицензиатам важно работать в рамках правового поля», – отметил председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.