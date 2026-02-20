На сегодняшний день под налоговым контролем находятся более 7 тысяч недропользователей, налоговые поступления от которых формируют порядка 35% доходов республиканского бюджета и 100% поступлений в Национальный фонд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"По итогам 2025 года налоговые поступления от недропользователей в консолидированный бюджет страны составили порядка 12 трлн тенге, что на 1,1 трлн тенге больше по сравнению с 2024 годом. Налоговое администрирование недропользователей обеспечило дополнительные поступления в бюджет порядка 440 млрд тенге, в том числе по итогам мероприятий налогового контроля – 123 млрд тенге", - говорится в сообщении.

По итогам налоговых проверок 17 крупных недропользователей в 2025 году выявлены нарушения на сумму порядка 85 млрд тенге.

По инициативе Комитета государственных доходов с 1 января 2026 года в новом Налоговом кодексе по налогу на добычу полезных ископаемых установлены прогрессивная шкала ставок на золото и серебро и дифференцированные ставки на уран.

По данным инициативам ожидается дополнительное поступление в бюджет около 350 млрд тенге ежегодно, добавили в КГД.