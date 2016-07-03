После продолжительной болезни скончалась экс-министр здравоохранения РК Салидат Каирбекова, сообщает Kazpravda.kz.
"Выражаю соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной Салидат Зекеновны Каирбековой", – написал Премьер-Министр РК Карим Масимов в своем аккаунте в Twitter.
Ранее сообщалось о том, что Салидат Каирбекова была госпитализирована
в больницу в тяжелом состоянии.
Салидат Каирбекова была назначена министром здравоохранения 7 октября 2010 года, с 2014 по 2015 год являлась заместителем министра здравоохранения и социального развития. С 13 октября 2015 года – председатель правления АО "Национальный медицинский холдинг".