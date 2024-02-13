Скончалась экс-председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова

Общество
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Об этом сообщили в Агентстве по делам госслужбы, передает Kazpravda.kz

На 55-м году жизни скоропостижно скончалась экс-председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Нуралыкызы Жаилганова.

Родилась 10 июля 1969 года в г. Семипалатинске. В разные годы работала в Институте государства и права, судьей южно-казахстанского областного суда, в министерстве юстиции, Администрации президента, Верховном суде, Конституционном совете.

Была депутатом Мажилиса. В 2019 году заняла пост председателя Агентства по делам государственной службы, где проработала по 2022 год.

#смерть #Анара Жаилганова

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