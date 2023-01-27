Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Пресс-служба Сената Парламента РК сообщила о смерти депутата Гульмиры Каримовой, передает Kazpravda.kz.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью в возрасте 45-ти лет скоропостижно ушла из жизни новоизбранный сенатор Гульмира Каримова. Предварительный диагноз - анафилактический шок. Депутаты и Аппарат Сената Парламента Республики Казахстан приносят глубочайшие соболезнования родным и близким Гульмиры Раинбековны", - говорится в информации.

Накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Сената Парламента отметил, что обновилась почти половина депутатского корпуса.

Напомним, накануне глава государства своим указом назначил депутатов Сената Парламента РК.

14 января от каждого региона были избраны 20 сенаторов. 24 января президент своим указом назначил депутатов Сената Парламента РК.

25 января глава Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров сообщил о регистрации депутатов Сената Парламента РК, назначенных президентом Касым-Жомартом Токаевым и избранных ранее от каждого региона.