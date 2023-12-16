Скончался эмир Кувейта

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Мубарак ас-Сабах ушел из жизни в возрасте 86 лет, передает Kazpravda.kz

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Он был 16-м эмиром этой страны с 29 сентября 2020 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.

В конце ноября его отправили в больницу, но причины госпитализации не называли.

16-й эмир родился 25 июня 1937 года в Эль-Кувейте, обучался в Великобритании. Занимал должности главы МВД, министра обороны, заместителя премьера. В 2006 году его объявили наследником престола династии ас-Сабах.

AP напоминает, что Кувейт с населением около 4,2 млн человек обладает шестыми по объему резервами нефти в мире. Также в эмирате развернуты 13,5 тыс. американских военных и база ВВС США "Эль-Удейд".