Скончался второй полицейский, пострадавший в ДТП на блокпосту в Алматы
Сержант полиции Дастан Абдыканов, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло около 05:30 утра в поселке Коксай Карасайского района Алматинской области, скончался в больнице, не приходя в сознание, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.
Ранее в результате данного ДТП на месте происшествия скончался старший лейтенант полиции Жалгас Жангазиев 1978 года рождения.
Водитель, наехавший на бетонное ограждение блокпоста №4, а затем въехавший в патрульную автомашину, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Жангазиев Жалгас Султангазиевич 1978 года рождения был уроженцем Западно-Казахстанской области. В органах внутренних дел служил с 2001 года. Женат, воспитывал двух дочерей. Погиб на месте происшествия.
Сержант полиции Абдыканов Дастан Маратжанулы 1994 года рождения был уроженцем Алматы. В органах внутренних дел служил с 2016 года. Женат, воспитывал дочь (1 месяц от роду). Скончался в больнице.
Руководство и личный состав Департамента полиции Алматы скорбит вместе с родными погибших при исполнении служебных обязанностей коллег.