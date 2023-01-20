"Скоро весна!" В Семее начали строить ледовый лабиринт

Городок из ледяных фигур был обещан семейчанам еще до Нового года.

Фото Анатолия Тернова

На центральной площади Семея началось строительство ледового лабиринта, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Городок из ледяных фигур был обещан семейчанам еще до Нового года. Но тогда на площади залили лишь каток вокруг фонтана и установили горку.

Уже несколько дней рабочие строят из ледяных кирпичей лабиринт.

Прохожие гадают, что это будет: "Не поздно домик начали строить? Скоро весна! Пора уже елку убирать", - поинтересовалась горожанка.

"К китайскому Новому году готовимся?" - спрашивает еще один.