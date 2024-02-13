Скоро весна

Все районные и городские под­разделения ДЧС области, а также ряд местных исполнительных органов собрались близ села Каражиде Каратальского района. Цель учений – отработка управленчес­ких решений по организации защиты населения и территорий от паводковых угроз. Согласно вводным заданиям, повышенное снеготаяние в горной местности и увеличение объема воды в реках Каратал и Коксу создали угрозу подтопления двух сел, где проживают 1 864 человека.

– Незамедлительно были организованы локальное оповещение и информирование населения о чрезвычайной ситуации посредством системы оповещения местного запуска и оперативным транспортом, оснащенным громкоговорящими и сигнальными средствами, – рассказал заместитель начальника ДЧС области Жетысу Игорь Жуков. – Районным акиматом совместно с другими заинтересованными органами и управлениями были оперативно подключены силы и средства для проведения превентивных мероприятий с целью минимизации угрозы подтоплений.

Практические мероприятия развернулись как в самих населенных пунктах, так и у реки Каратал: для предотвращения разлива и отвода воды 20 единиц спецтехники углуб­ляли русло, а также возводили насыпную дамбу протяженностью сто метров. В это время спасатели, проводившие разведку на местности, с помощью альпинистских веревок спасли двух подростков, оставшихся на отрезанном от берега островке. В ходе учений была пошагово отработана эвакуация из зоны подтопления семидесяти местных жителей. Их отправили в пункт временного размещения в соседнее село Сарыбулак. В здании средней школы всем условным пострадавшим предоставили горячее питание и спальные места.

Всего в учениях были задействованы 12 формирований служб граж­данской защиты Каратальского района, добровольные формирования сельских округов района в количестве 114 человек, а также 54 единицы техники. Как подчерк­нули в акимате Каратальского района, риск повышения объема воды до 500 кубометров в среднем течении реки Каратал возникает каждую весну. И превентивные мероприятия подобного рода помогают подготовиться к половодью не только в теории, но и на практике.