Скоро весна Статьи 13 февраля 2024 г. 3:00 30 Дина Боранбаева В области Жетысу республиканские командно-штабные учения «Көктем-2024» прошли на территориях, наиболее подверженных паводкам. фото ДЧС области Жетысу Все районные и городские подразделения ДЧС области, а также ряд местных исполнительных органов собрались близ села Каражиде Каратальского района. Цель учений – отработка управленческих решений по организации защиты населения и территорий от паводковых угроз. Согласно вводным заданиям, повышенное снеготаяние в горной местности и увеличение объема воды в реках Каратал и Коксу создали угрозу подтопления двух сел, где проживают 1 864 человека. – Незамедлительно были организованы локальное оповещение и информирование населения о чрезвычайной ситуации посредством системы оповещения местного запуска и оперативным транспортом, оснащенным громкоговорящими и сигнальными средствами, – рассказал заместитель начальника ДЧС области Жетысу Игорь Жуков. – Районным акиматом совместно с другими заинтересованными органами и управлениями были оперативно подключены силы и средства для проведения превентивных мероприятий с целью минимизации угрозы подтоплений. Практические мероприятия развернулись как в самих населенных пунктах, так и у реки Каратал: для предотвращения разлива и отвода воды 20 единиц спецтехники углубляли русло, а также возводили насыпную дамбу протяженностью сто метров. В это время спасатели, проводившие разведку на местности, с помощью альпинистских веревок спасли двух подростков, оставшихся на отрезанном от берега островке. В ходе учений была пошагово отработана эвакуация из зоны подтопления семидесяти местных жителей. Их отправили в пункт временного размещения в соседнее село Сарыбулак. В здании средней школы всем условным пострадавшим предоставили горячее питание и спальные места. Всего в учениях были задействованы 12 формирований служб гражданской защиты Каратальского района, добровольные формирования сельских округов района в количестве 114 человек, а также 54 единицы техники. Как подчеркнули в акимате Каратальского района, риск повышения объема воды до 500 кубометров в среднем течении реки Каратал возникает каждую весну. И превентивные мероприятия подобного рода помогают подготовиться к половодью не только в теории, но и на практике. #паводки #учения #область Жетысу #Көктем-2024