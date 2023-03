Асель выразила огромную благодарность за поддерж­ку родным и ее первому педагогу – профессору Раи­се Кожабековне Мусаходжае­вой.

Родной город Асель – Костанай. Мама с самого детства привила ей любовь к книгам и музыке. У девочки рано проявились музыкальные и артистические способности. В шесть лет она пошла в музыкальную школу по классу скрипки и фортепиано. Асель Мекебае­ва много читает, пробует писать сама. В 2012-м вышел первый сборник поэзии и прозы «Полет души», а спустя два года в Астане состоялась презентация двух новых книг – романа «Встреча с тобой» и сборника «Мир любви».

Асель Мекебаева – лау­реат республиканских и международных конкурсов, победительница Дельфийских игр в Астане в 2014 году, лауреат международного конкурса First International Piano Forum. Британский издательский дом Hertfordshire Press внес имя Асель в альманах лучших молодых писателей по итогам международного литературного конкурса Open Eurasia and Central Asia book forum and literature festival.

В настоящее время Асель Мекебаева руководит своей школой скрипичного мас­терства, открыла первый казахстанский онлайн-курс по скрипке для начинающих музыкантов, активно ведет творческий блог в социальных сетях, снимает на видео каверы на известные произведения и вдохновляет людей своим творчеством.