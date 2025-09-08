Известно, что Эйнштейн часто играл на скрипке в кругу друзей, а также брал её в руки во время размышлений

Фото: скриншот видео / 24.kz

Скрипку Альберта Эйнштейна выставили на торги в Великобритании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

По оценке аукционного дома «Dominic Winter», лот может уйти с молотка за 400 тысяч долларов. Торги состоятся 8 октября. Это первый музыкальный инструмент, который учёный приобрёл в Германии в 1890-х годах.

Известно, что Эйнштейн часто играл на скрипке в кругу друзей, а также брал её в руки во время размышлений. Перед эмиграцией в США физик-теоретик передал инструмент своему коллеге Максу фон Лау. Позже тот подарил его поклоннице учёного, которая хранила скрипку более 70 лет.

На аукцион также выставят другие личные вещи Эйнштейна, в частности велосипедное седло и книгу по философии.