Скрипку Эйнштейна выставили на торги

В мире
78
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Известно, что Эйнштейн часто играл на скрипке в кругу друзей, а также брал её в руки во время размышлений

Фото: скриншот видео / 24.kz

Скрипку Альберта Эйнштейна выставили на торги в Великобритании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

По оценке аукционного дома «Dominic Winter», лот может уйти с молотка за 400 тысяч долларов. Торги состоятся 8 октября. Это первый музыкальный инструмент, который учёный приобрёл в Германии в 1890-х годах.

Известно, что Эйнштейн часто играл на скрипке в кругу друзей, а также брал её в руки во время размышлений. Перед эмиграцией в США физик-теоретик передал инструмент своему коллеге Максу фон Лау. Позже тот подарил его поклоннице учёного, которая хранила скрипку более 70 лет.

На аукцион также выставят другие личные вещи Эйнштейна, в частности велосипедное седло и книгу по философии.

 

#скрипка #торги #метеорит #Эйнштейн

Популярное

Все
Али Алиев объявил об отставке после разгромного поражения команды от Бельгии
Скрипку Эйнштейна выставили на торги
Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
35 школ Атырауской области остались без директоров
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
Токаев выступил на заседании Совета глав государств ШОС
Смена графика работы в Астане: что изменится
Две новые школы распахнули двери в Кызылординской области
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу «Трансалтайский диалог»
Саммит ШОС: подписаны важные соглашения и декларации
В Тяньцзине завершился саммит ШОС
«30 добрых дел» — мечты детей сбываются в небе
Подпольный спиртзавод и майнинг: ОПГ выявили в Жамбылской области
Президент выдвинул идею создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане
Глава государства: Казахстан поддерживает учреждение центров ШОС по борьбе с вызовами и угрозами безопасности
Президент предложил создать офис ШОС при МФЦА
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане

Читайте также

Новым премьером Таиланда стал миллиардер Анутхин Чанвиракун
Умер итальянский модельер Джорджо Армани
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2200
В Узбекистане заключенные смогут сократить себе срок с помо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]