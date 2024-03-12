Сбежавшего с места ДТП водителя выявили в области Абай

Фото: полиция области Абай

9 марта, примерно в 17.45 часов, на нерегулируемом пешеходным переходе был совершен наезд на 31-летнего пешехода. В результате мужчина был доставлен в больницу с различными травмами.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили обломки кузова, по которому удалось установить скрывшуюся автомашину. Ей оказалась Toyota Estima, принадлежащая 20-летнему жителю областного центра. Водитель был доставлен в полицию, где вскоре признался в наезде на пешехода и последующем оставлении места ДТП.