Сбежавшего с места ДТП водителя выявили в области Абай

Происшествия
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В результате ДТП пострадал пешеход, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции области Абай. 

Фото: полиция области Абай

9 марта, примерно в 17.45 часов, на нерегулируемом пешеходным переходе был совершен наезд на 31-летнего пешехода. В результате мужчина был доставлен в больницу с различными травмами.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили обломки кузова, по которому удалось установить скрывшуюся автомашину. Ей оказалась Toyota Estima, принадлежащая 20-летнему жителю областного центра. Водитель был доставлен в полицию, где вскоре признался в наезде на пешехода и последующем оставлении места ДТП.

– Расследование по факту наезда на пешехода находится на особом контроле департамента полиции. Водитель уже привлечен к ответственности за оставление места ДТП. Автомашина в тот же день была помещена на спецстоянку. По факту получения телесных повреждений будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Данный факт взят на особый контроль, – отметил начальник ДП области Абай Бекторе Султан.

#область Абай #ДТП #сбежавший водитель

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