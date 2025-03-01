Skype объявил, что прекращает работу в мае

Технологии
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Мессенджер и сервис видеозвонков когда-то был одним из самых популярных сайтов в мире, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службы ВВС

Фото: Getty images

Мессенджер и сервис видеозвонков Skype с мая 2025 года будет недоступен, сообщается на официальной странице Skype в X.

В посте говорится:

«С мая 2025 года Skype больше не будет доступен. В ближайшие дни вы сможете войти в Microsoft Teams Free с использованием своей учетной записи Skype, чтобы оставаться на связи со всеми своими чатами и контактами. Спасибо, что были частью Skype».

На сайте Microsoft говорится, что переход в Teams бесплатный, а те, кто пользовался платными функциями Skype, например, международными и внутренними звонками, смогут это делать до конца следующего периода продления. После 5 мая 2025 панель набора номера (Skype Dial Pad) будет доступна для оставшихся платных пользователей через веб-портал Skype и в Teams.

О возможном закрытии Skype стало известно еще до официального объявления: информацию об этом заметил в коде новой бета-версии программы один из читателей профильного портала XDA Developers.

Мессенджер и сервис видеозвонков Skype когда-то был одним из самых популярных сайтов в мире.

Программа была создана в 2003 году эстонскими разработчиками, а сама компания была основана шведом и датчанином.

В 2011 году Skype за 8,5 миллиарда долларов купила компания Microsoft и интегрировала его в другие продукты компании, в том числе Xbox и устройства на Windows.

В 2016 году Microsoft выпустила сервис Teams. Его популярность, как и популярность других сервисов, позволяющих устраивать видеоконференции, выросла в пандемию. В 2021 году вышла операционная система Windows 11, в которую по умолчанию интегрирован Teams. Skype впервые за много лет в списке программ по умолчанию не было.

В статье, опубликованной в пятницу на сайте Microsoft, переход со Skype на Teams называется новой главой.

#технологии #мессенджер #Skype

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