Следственный суд продлил арест Арыстанбеку Мухамедиулы

Следственный суд продлил срок заключения под стражей до трех месяцев экс-министру культуры Арыстанбеку Мухамедиулы, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Суду было предоставлено достаточное количество времени для изучения материалов дела. Решение о продлении ареста продиктовано тем, что ваши действия попадают под пункт 2 части 4 статьи 189 и часть 3 статьи 28 Уголовного кодекса. Это с учетом вашей занимаемой должности и положения подпадает под категорию тяжкого коррупционного уголовного правонарушения», - сказал судья Георгий Моисеев.

Он также добавил, что, принимая во внимание общественную опасность преступления, подозреваемый может скрыться от следствия. Суд пришел к выводу о необходимости продления ареста до трех месяцев, то есть до 26 августа 2022 года.

Постановление может быть обжаловано в течение трех суток.