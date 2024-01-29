Следующая станция – 5G

Выезжать за пределы школы учителя были вынуждены в поисках устойчивого сигнала Интернета.

Правда, после проведенной проверки аппарат акима заявил, что 70% месячного трафика отдельно взятой школы ушло на социальные сети и обновление программного обеспечения, и только 0,02% – на образовательные платформы, а по утверждению Министерства просвещения, для заполнения электронного журнала не требуется больше 2,4 Гб в месяц. Но факт остается фактом.

Чтобы помочь педагогам делать свою работу в стенах учебного заведения и выправить сложившуюся ситуацию, в школах с ограниченным трафиком установили его фильтрацию и ввели ограничение доступа к социальным сетям и прочим сайтам, далеким от школьной программы.

Управление образования Туркестанской области тоже отреагировало на ситуацию, с 15 сентября 2023 года переведя школу села Аккум на бумажный формат. Вплоть до решения вопроса с Интернетом.

Выходом из ситуации стало проведение беспроводного радио­релейного (РРЛ) соединения со скоростью 20 Мбит⁄с с предоставлением безлимитного трафика. Проект осуществили в пилотном режиме. До этого школа была подключена к Интернету через спутниковую технологию со скоростью 8 Мбит⁄с при лимите 10 Гб в месяц.

Ситуацию с обеспечением Интернетом школ и образовательных учреждений под свой конт­роль взял аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

– Приоритетным является доступ к Интернету приграничных с соседней страной районов, – подчеркнул на совещании в акимате Дархан Сатыбалды. – Информационная безопасность важна для развития региона. Необходимо продолжить работу по повышению надежности Всемирной сети и связи в сельских населенных пунктах.

Анализ качества связи в 825 сельских населенных пунк­тах и семи городах показал, что 683 из них обеспечены устойчивым доступом к Всемирной паутине. В остальных селах работа по обеспечению надежным Интернетом продолжается.

По информации руководителя управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области Асета Абдраханова, в 2023 году проведены переговоры с операторами сотовой связи, в результате которых установлены новые базовые станции в 32 населенных пунктах, а в 62 – модернизированы действующие.

Сегодня центральными исполнительными органами разрабатывается национальный проект «Доступный Интернет» на 2023–2027 годы. Определен план основных мероприятий по области, разработана «дорожная карта» по их воплощению.

В частности, ставится задача обеспечить села оптико-волоконными линиями связи, покрыть республиканские и основные областные дороги мобильными широкополосными технологиями 4G. Не менее важен и вопрос доведения Интернета до сельских домашних хозяйств с помощью внедрения механизма субсидирования за счет бюджета «пос­ледних миль» и внедрения 5G.

Для обеспечения высокоскоростным Интернетом населенных пунктов операторы связи со своей стороны планируют установить новые базовые станции в 96 селах и поселках. Кроме того, в 113 населенных пунктах будут установлены новые базовые станции взамен устаревших, а в 70 селах их планируется модернизировать.

Для полного охвата населения области высокоскоростной Сетью объем инвестиций со стороны партнеров операторов на

2023–2024 годы оценивается в общей сложности в 1,64 млрд тенге.

Для обеспечения всех жителей Туркестана высокоскоростной волоконно-оптической сетью АО «Казахтелеком» выделило 1 млрд тенге.

Более 900 государственных школ, подведомственных акимату Туркестанской области, обеспечено Интернетом, исходя из технической возможности. Так, 464 школы имеют доступ к Сети по волоконно-оптической линии связи, 295 учебных заведений, расположенных в приграничных и горных районах, подключены к Интернету по технологии радиопередачи. Еще 149 школ охвачено скоростной Сетью.

В прошлом году управлением образования проведены переговоры с операторами связи, подготовлен план по переводу 84 школ области на высокоскоростную оптико-волоконную систему.

56 школ из этого списка переведено на оптико-волоконную сеть АО «Казахтелеком» и 28 школ – АО «Транстелеком».