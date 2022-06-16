Фото: МИД РК
Международное сотрудничество , Политика
Следующая встреча по Сирии в Нур-Султане пройдет во второй половине года
Прилепская Анастасия
корреспондент

Следующая 19-я международная встреча по мирному урегулированию конфликта в Сирии в рамках Астанинского процесса состоится во второй половине 2022 года, отмечено в совместном заявлении стран-гарантов переговорного процесса – Ирана, России и Турции по итогам 18-й встречи по Сирии, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Страны-гаранты выразили искреннюю признательность казахстанским властям за проведение 18-й Международной встречи по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане. Договорились провести 19-ю Международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане во второй половине 2022 года", – отмечено в заявлении.

Также страны-гаранты подтвердили намерение организовать очередную министерскую встречу в Астанинском формате. Вновь отметили ранее закрепленную договоренность провести следующую трехстороннюю встречу на высшем уровне в Исламской Республике Иран, как только позволят условия.

Кроме того, представители стран-гарантов отметили созыв восьмого заседания Редакционной комиссии сирийского Конституционного комитета 30 мая – 3 июня в Женеве и приветствовали объявление о проведении девятого заседания 25-29 июля при конструктивном подходе сирийских сторон. В этой связи подтвердили свою решимость оказывать поддержку работе комитета путем постоянного взаимодействия с его сирийскими сторонами-участниками и спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в качестве содействующего лица для обеспечения устойчивой и эффективной работы Комитета.

В заявлении они подчеркнули, что Конституционный комитет в Женеве должен осуществлять свою работу без каких-либо бюрократических и логистических проволочек.

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