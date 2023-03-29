Следующую встречу секретарей советов безопасности ШОС решили провести в Казахстане

В Нью-Дели состоялась восемнадцатая встреча секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в которой принял участие помощник президента Республики Казахстан – секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz .

Фото: akorda.kz

В ходе мероприятия был обсужден широкий круг вопросов, связанных с ситуацией в сфере обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ШОС.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе по развитию сотрудничества в таких сферах, как борьба с киберпреступностью, противодействие терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности, стабилизация ситуации в Афганистане, обеспечение международной информационной безопасности.

Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по важнейшим направлениям деятельности ШОС, высказал ряд предложений по дальнейшему развитию взаимодействия по ключевым аспектам безопасности, с учетом интересов Казахстана.

По итогам заседания было принято решение о проведении следующей Встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Казахстане.

На полях встречи Гизат Нурдаулетов провел двусторонние переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, обсудив актуальные вопросы взаимодействия. Была достигнута договоренность о проведении в Астане очередного четвертого раунда консультаций между аппаратами советов безопасности двух стран.