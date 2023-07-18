Сломавшую ребенку ключицу воспитателя осудили в Костанайской области

Происшествия, Скандалы
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Искакова Айдана
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Костанайской области вынесли приговор воспитателю ГККП «Ясли-сад №61», сломавшей ребенку ключицу, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

«В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело в отношении воспитателя ГККП «Ясли-сад №61 Отдела образования акимата города Костанай» Д. за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, что повлекло по неосторожности причинение малолетнему средней тяжести вреда здоровью (ст.141 ч.1 УК)», - говорится в сообщении суда.

Судом установлено, что 28 июня 2022 года Д. в игровом зале группы «Көбелек» сделала замечание малолетнему воспитаннику М., который сидел на стуле спиной к воспитателю, но он её не послушал. Воспитатель схватила спинку стула, на котором сидел ребенок, и резким движением потянула его к себе, в результате чего последний упал со стула и получил телесное повреждение в виде закрытого перелома левой ключицы.

Подсудимая вину признала и раскаялась.

При назначении наказания суд в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимой, признал полное признание вины и чистосердечное раскаяние. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, судом не установлено.

«С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления судом назначено Д. наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на 1 год, с установлением на весь срок наказания пробационного контроля и возложением обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 44 УК», - добавили в пресс-службе суда.

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