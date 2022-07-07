Одернула ребенка до перелома ключицы воспитатель детсада в Костанае

В яслях-саде № 61 города Костаная произошел несчастный случай с ребенком – воспитатель одернула сидящего на стуле ребенка, после чего он упал. Как результат – перелом ключицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Видео инцидента разошлось в пабликах в соцсетях. На нем видно, как воспитатель детского сада сильно одергивает сидящего на стуле ребенка. Малыш падает и начинает сильно плакать, а воспитатель пытается успокоить его.

В одном из местных СМИ сообщалось, что руководство детского сада особо не отреагировало на случившееся, а полиция и вовсе не рассматривает состава преступления.

В пресс-службе областного управления образования сообщили, что в настоящее время работников КГКП «Ясли-сад № 61» привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Воспитателю объявили выговор приказом от 29 июня 2022 года. Кроме того, она уволена из «Яслей-сада № 61» с 5 июля текущего года. Заведующую яслей-сада № 61 привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания», – прокомментировали в ведомстве.

Вместе с тем в связи со случившимся несчастным случаем, управление образования провело с руководителями дошкольных организаций Костаная отдельное совещание по соблюдению техники безопасности, а также инструктаж с сотрудниками дошкольных организаций.