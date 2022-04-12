Общество
Случаи торговли просроченными продуктами участились в Восточном Казахстане
Вологодская Галина
собкор по Восточно-Казахстанской области

В Восточном Казахстане участились случаи торговли продуктами с истекшим сроком годности.

Такими данными поделились в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. За последние год и два месяца в торговых сетях региона проверяющие «выловили» 19 проб продуктов питания с истекшим сроком годности.

В «черном списке» просрочки оказались мясные изделия (колбаса, продукция из мяса птицы), рыбные консервы, масло и маргарин, мука и крупы. Сюда же следует добавить конфеты и сдобу «второй свежести», напитки.

При этом в санитарной службе подчеркнули: предпринимателей за сутки официально уведомили о визите контролеров! На что рассчитывали владельцы торговых точек?

– К сожалению, фактов продажи опасной продукции стало больше, – констатировали в департаменте. – Мы не устаем напоминать потребителям, что на маркировке, помимо даты изготовления, обязательно должен указываться срок хранения. Продажа продуктов с истекшим сроком годности запрещена, ведь они могут вызвать пищевое отравление и даже создать угрозу жизни.

По словам специалистов, в случае выявления просроченных продуктов необходимо обратиться с жалобой в управления санитарно-эпидемиологического контроля в городах и районах области. В жалобе следует указать конкретные факты: адрес магазина, наименование изделия. Кроме того, важно приложить подтверждающие фото или видео плюс кассовый чек. Таковы требования законодательства РК.

В случае причинения вреда здоровью, наступившего после употребления в пищу несвежего продукта питания, покупатель должен также приложить справку из организации здравоохранения.

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