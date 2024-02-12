Случайно застрелившего коллегу полицейского осудили в Алматы

По решению суда мужчине назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского суда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, в Алмалинском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении правоохранителя, который по неосторожности застрелил коллегу.

Суд установил, что летом прошлого года мужчина прибыл в здание полиции, заступив на смену по охране здания. Затем его коллега после получения табельного оружия попросил подержать его, чтобы застегнуть свой ремень.

Подсудимый взял табельное оружие и, игнорируя все правила пользования табельным оружием, начал раскачивать оружие вниз и вверх. В результате этих действий подсудимый по неосторожности выстрелил в голову стоящего напротив коллеги. Последний скончался на месте.

Подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

– Суд признал виновным подсудимого по статье 104 ч.1 УК «Причинения смерти по неосторожности» и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. Суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшего 10 млн тенге морального ущерба и порядка 3,5 млн тенге материального ущерба. Смягчающими обстоятельствами явились признание вины подсудимым и его молодой возраст, – говорится в официальном сообщении.

Напомним, трагедия произошла 5 июня около 08:00 в здании департамента полиции.