Слухи о закрытии кабинета Мухтара Ауэзова опровергли в Нацбиблиотеке

Литература
102
Насихат Оркушпаева
.

По заверению директора Национальной библиотеки РК Газизы Кудайберген, мемориальное пространство продолжает работу по сей день, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Национальная библиотека РК

«В сентябре 2025 года по инициативе внука Мухтара Ауэзова акиматом было принято решение о создании Библиотеки имени Мухтара Ауэзова. По согласованию с руководством Управления культуры и заместителем акима города, имя писателя было присвоено библиотеке-филиалу №4 КГУ «Централизованная библиотечная система города Алматы». Перед открытием библиотеки имени Мухтара Ауэзова Национальной библиотекой были переданы личные вещи и книги, временно находившиеся на ответхранении в Научном кабинете писателя, в данную библиотеку», - рассказала директор Нацбиблиотеки. 

По словам Газизы Кудайберген, в некоторых СМИ вышла информация, что научный кабинет Мухтара Ауэзова перестал функционировать. Эти сведения не соответствуют действительности.

«Кабинет успешно функционирует, обслуживает читателей и исследователей, продолжая работать в прежнем режиме. Книжный фонд кабинета будет пополняться и далее, а также будут проводиться мероприятия, посвященные творчеству писателя», – заверила она. 

Отметим, что цель Кабинета – изучение богатого творческого наследия писателя и популяризация его литературного труда. Там хранятся книги Мухтара Ауэзова, а также литература о его творчестве. Научный кабинет Мухтара Ауэзова включен в экскурсионный маршрут по Национальной библиотеке РК.

#Мухтар Ауэзов #Нацбиблиотека #кабинет

Популярное

Все
Будущее за цифровым интеллектом
Впечатляющий старт Елены Рыбакиной
Из «микро» – в сегмент МСБ
Мебель-трансформер от ученых помогает делать шаги
Большие возможности и большая ответственность
В Зайсанском районе построят водохранилище
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
В Барселоне завершил работу Международный конгресс архивов
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
О туризме и банковской деятельности
Азарт, мастерство и гармония
Россыпь наград из Улан-Батора
Повышая правовую грамотность населения
Программа совместно с ЮНИСЕФ
Придать диалогу стратегическую направленность
Лавины взяли под цифровой контроль
Остался год до юношеской Олимпиады
Патриотическое воспитание как конкуренция смыслов
Обсуждены проблемы в сфере энергетики
Помощь, от которой хуже...
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
КНБ предотвратил теракт в Алматы
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере библи…
Творческая встреча с писателем Артемом Уразимбетовым прошла…
В Китае создан Центр издания произведений авторов из Центра…
Ценное наследие Шерхана Муртазы передано в Национальный арх…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]