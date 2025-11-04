По заверению директора Национальной библиотеки РК Газизы Кудайберген, мемориальное пространство продолжает работу по сей день, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Национальная библиотека РК

«В сентябре 2025 года по инициативе внука Мухтара Ауэзова акиматом было принято решение о создании Библиотеки имени Мухтара Ауэзова. По согласованию с руководством Управления культуры и заместителем акима города, имя писателя было присвоено библиотеке-филиалу №4 КГУ «Централизованная библиотечная система города Алматы». Перед открытием библиотеки имени Мухтара Ауэзова Национальной библиотекой были переданы личные вещи и книги, временно находившиеся на ответхранении в Научном кабинете писателя, в данную библиотеку», - рассказала директор Нацбиблиотеки.

По словам Газизы Кудайберген, в некоторых СМИ вышла информация, что научный кабинет Мухтара Ауэзова перестал функционировать. Эти сведения не соответствуют действительности.

«Кабинет успешно функционирует, обслуживает читателей и исследователей, продолжая работать в прежнем режиме. Книжный фонд кабинета будет пополняться и далее, а также будут проводиться мероприятия, посвященные творчеству писателя», – заверила она.

Отметим, что цель Кабинета – изучение богатого творческого наследия писателя и популяризация его литературного труда. Там хранятся книги Мухтара Ауэзова, а также литература о его творчестве. Научный кабинет Мухтара Ауэзова включен в экскурсионный маршрут по Национальной библиотеке РК.