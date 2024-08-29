Слушающее и слышащее государство: сенаторы провели ряд встреч в регионах

Сенат
9
Кенжегулова Адия
корреспондент

Важность создания справедливого, правового и социального Казахстана как фактора реализации потенциала граждан подчеркивали сенаторы во время встреч с руководителями местных исполнительных органов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С коллективом Генеральной прокуратуры встретилась депутат Сената Бибигуль Жексенбай. Участники встречи обсудили идеологемы, заданные Главой государства на третьем заседании Национального курултая, а также вопросы организации работы с обществом и масс-медиа в соответствии с требованиями концепции «слышащего государства».

В своем выступлении сенатор рассказала о законотворческой деятельности палаты, а также подчеркнула важность укрепления в обществе взаимного уважения и доверия, соблюдения закона и порядка.

Парламентарий отметила, что депутаты проделали значи­тельную работу в рамках реали­зации программ и проектов, инициированных по поручению Президента страны.

– Защита прав человека – это не просто миссия, но и высокое призвание. Мы убеждены, что национальные ценности, обозначенные Главой государства, станут основополагающим принципом в работе сотрудников правоохранительных органов. Эти ценности будут направляющей силой, определяющей их действия и подходы в защите прав и свобод каждого гражданина, укрепляя доверие общества и создавая справедливое правовое пространство в стране, – отметила Бибигуль Жексенбай.

Сенатор Нурторе Жусип встретился с жителями села Жанажол Жамбылского района Северо-Казахстанской области.

В ходе встречи парламентарий рассказал о недавних государственных реформах и законах, принятых Парламентом, направленных на развитие страны, повышение благосостояния народа, улучшение жилищных условий, контроль качества медицинских услуг и доступ к Интернету для жителей отдаленных сел.

Жители села рассказали сенатору о миграционном оттоке из-за отсутствия условий для проживания и плохой дороге до районного центра. Они предложили разработать программу развития приграничных районов для решения этих проблем. Также было отмечено значительное сокращение средств программы «Ауыл аманаты», что вызывает беспокойство среди жителей. Депутат заверил, что все озвученные проблемы будут переданы соответствующим государственным органам и взяты под особый контроль парламентариев.

После беседы с жителями села Нурторе Жусип встретился с акимом района и обсудил с ним меры по социально-экономи­ческому развитию и улучшению условий проживания жителей района.

– Все масштабные преобразования в стране ориентированы на человека и раскрытие его сози­дательного потенциа­ла, поэто­му каждый государственный служащий должен приложить все усилия, чтобы наши граждане могли жить и развиваться в лучших условиях. Под лучшими условиями подразумеваются доступная медицина, качественное образование, социальные гарантии, достойный и оплачиваемый труд, доступ к Интернету, хорошие дороги, чистая питьевая вода, – отметил сенатор.

С ходом модернизации пограничных пунктов в Актюбинской области ознакомился сенатор Амангельды Нугманов.

Он также посетил Департамент пограничной службы КНБ РК, где ему рассказали о результатах работы службы за первое полугодие 2024 года, включая информацию о выявленных фактах незаконного пересечения границы, обнаружения наркотиков и оружия, а также о нарушениях миграционного законодательства.

Сенатор также ознакомился с процессами модернизации пограничных пунктов и обсудил меры по сокращению времени прохождения границы для транспорта и граждан, включая оптимизацию процесса оформ­ления документов. Особое внимание было уделено автопункту «Жайсан» в Мартукском районе, где проблемы очередей и обслуживания наиболее актуальны. На встрече участвовали председатель областного маслихата, представители общественного совета и СМИ.

– Наша цель – обеспечить удобные и комфортные условия для граждан при пересечении границы. Модернизация пограничных пунктов является ключевым шагом к достижению этой цели, способствуя улучшению качества обслуживания, сокращению времени ожидания и повышению общей эффективности пограничного контроля, – сказал Амангельды Нугманов.

Встречу с депутатами маслихата города Арыса Туркестанской области провел сенатор Мурат Кадырбек. Основное внимание было уделено социально-экономическому развитию города, итогам работы Сената за прошедшую сессию и роли принятых законов в улучшении благополучия казахстанцев.

Сенатор также ознакомился с ходом строительства транс­портно-логистического центра «Мега-Агат», где отметил, что при запуске предприя­тия будут созданы сотни рабочих мест, а также будет оказано положительное влияние на улучшение реализации экс­портного потенциала страны.

Депутат также встретился с депутатами Тюлкубасского районного мас­лихата. Участники встречи обсудили вопросы развития сельского хозяйства, земельных отношений и финансирования благоустройства районного центра. Сенатор отметил, что все вопросы будут рассмотрены с соответствующими госорганами.

– Я надеюсь, что принятые законы, направленные на предот­вращение серьезных проблем в современном обществе, будут способствовать укреп­лению благополучия нашей страны и улучшению качества жизни граждан, – отметил Мурат ­Кадырбек.

#регионы #встречи #сенаторы

Популярное

Все
Осудили карагандинца, избившего водителя скорой помощи
Наполняемость Капшагайского водохранилища позволит решить проблему нехватки поливной воды
До 25 тыс. тенге доходит цена одной тонны угля в области Жетысу
29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний
В Астане подвели итоги Олимпиады в Париже-2024
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Долгие годы обманутая мошенниками пенсионерка не может добиться справедливости
Экспедиция за зубами древних акул
Наш гвардеец – чемпион Кубка мира
Небезопасный детский сад
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
Аферист в погонах
В Астане завершился третий республиканский форум молодых учителей «Жас ұстаз: табысқа апарар жол»
В Душанбе прошел концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана
Сектор «Банкрот» на барабане! С 25 августа вступят в силу новые правила для процедуры внесудебного банкротства
Если есть любовь к небу, то это навсегда
АЭС станет ключевым звеном
Токаев подписал указ о награждении шахтеров
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон выступили с совместным заявлением
Белый верх – темный низ?
Гидроузлы выстояли, но готовы ли они к следующему натиску стихии?
Свыше 5 млн тенге потратят из бюджета Костаная на профилактику интернет-мошенничества
Аварий станет меньше. В этом году откроется движение по всем полосам трассы Караганда – Балхаш
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Появится парк на «Колесных рядах»
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде

Читайте также

Шахматный турнир Senat Open: определились 25 финалистов рег…
Маулен Ашимбаев: Акселератор – инструмент достижения ЦУР
Школа аналитики при Сенате опубликовала сборник материалов …
Сенатор Дархан Кыдырали принял участие в І Форуме историков…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]