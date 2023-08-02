Службы отлова безнадзорных животных в Казахстане обяжут вести видео- или фотофиксацию

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В Казахстане разработан стандарт по отлову безнадзорных животных, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанский институт стандартизации и метрологии Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

Как считают в КазСтандарте, серьезные проблемы с безнадзорными животными требуют немедленного внимания и действий со стороны общества. В связи с этим институт разработал требования, направленные на регулирование процесса отлова и перевозки безнадзорных животных.

Введение стандарта позволит предотвратить вред здоровью и имуществу людей, сформировать ответственное отношение к бездомным животным.

Согласно новому стандарту, службы отлова теперь обязаны проводить видео- или фотофиксацию каждого этапа процесса отлова безнадзорного животного, что «призвано предотвратить возможные случаи жестокого обращения и негуманного отлова. Запрещается умерщвлять животных в ходе отлова, а также использовать яды и отравленные приманки, которые могут быть опасны как для животных, так и для людей».

Разработчики документа подчеркивают, что стандарт устанавливает и строгие требования к препаратам, устройствам и механизмам, используемым при отлове и транспортировке безнадзорных животных. Так, авто для перевозки животных должно быть оборудовано раздельными клетками для разного пола, размера и возраста животных, а также обладать системой вентиляции и поддержания температуры воздуха. Контакт отловленных животных между собой в ходе транспортировки должен быть полностью исключен.

Напомним, в прошлом месяце в полиции Шымкента отреагировали на шокирующие кадры с отловленными животными.

В начале года также были найдены трупы собак в дачном массиве в Алматинской области, в связи с чем полиция и акимат региона инициировали проверку.