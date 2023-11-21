Служить или управлять

В критические периоды граждане обращают свои взоры к Правительству, справедливо ожидая от него быстрых и эффективных решений. И, с одной стороны, это вполне правомерно, поскольку госаппарат содержится за счет налогоплательщиков. Но, с другой стороны, вряд ли эффективное решение может предложить слуга.

В предвыборной программе Касым-Жомарт Токаев совершенствование работы государственного аппарата обозначил все-таки именно как решение внутренних социально-экономических задач и защиту внешних интересов государства. На смену ситуативным решениям, по его мнению, должна прийти системная работа, а «широкий общественный контроль, открытый диалог, обязательный учет мнения граждан станут неотъемлемой частью государственного управления и процесса принятия решений».

Данное видение весьма эффективно, но требует усилий сразу в нескольких направлениях – это отбор на госслужбу, который должен учитывать и профессиональные навыки, и высокие личные ориентиры кандидата; создание системы взаимодействия с народом, которая позволяет гражданам быть услышанными, а служащим – защищенным от давления. И самое главное – нужна система мотивации, которая может ответить на вопрос: зачем образованному, опытному и эффективному менеджеру брать на себя миссию слуги народа? Личного желания быть полезным своей стране явно недостаточно, ведь хорошо человек работает лишь тогда, когда высокие общие цели совпадают с его собственными, в том числе и материальными.

Удалось ли приблизиться к этой модели за последний год? В одном из интервью председатель управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихан Байменов отметил, что она сегодня должна стать инновационной по своей сути. Это значит открытой, адаптивной, готовой ломать стереотипы для более эффективного и своевременного ответа на вызовы. Поэтому Агентство по делам госслужбы взяло курс на привлечение квалифицированных кадров из квазигосударственного и частного секторов. И за последний год для этого были адаптированы квалификационные требования к административным должностям корпуса «Б», упрощены процедуры приема на госслужбу при внеконкурсном назначении на должности.

Поступить на государственную службу стало легче – и по условиям тестирования, и по линии подачи документов. Для этого по инициативе агентства внесен ряд изменений в соответствующие нормативно-правовые акты, что позволило осуществить полную автоматизацию процесса – подать документы и пройти собеседование можно теперь дистанционно.

При этом стоит обратить внимание, что сейчас процедура отбора включает в себя также оценку личных качеств претендентов и их способностей работать с информацией. Вместе с тем количество нормативных правовых актов, по которым проводится тестирование при отборе на государственную службу, сокращено с девяти до четырех.

Результаты этих усилий покажет время, которое по принципу «от количества – к качеству» сформирует пул чиновников, точно знающих, чем отличаются такие понятия, как служба и работа.