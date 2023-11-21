Служить или управлять
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Бывший Президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин считал, что государственный служащий должен быть не революционным чиновником, а кропотливым слугой народа. Отец-основатель современного Сингапура Ли Куан Ю выработал систему отбора на госслужбу, которая выделяла людей из хороших семей с прекрасным образованием и здоровыми амбициями. Казахстанская модель государственного аппарата стремится к выполнению сервисных задач, но вопрос, каким именно образом, оставался открытым в течение многих лет. Что же в конечном счете должен делать чиновник в Казахстане: управлять страной или служить ей? И можно ли найти баланс между двумя этими ролями?