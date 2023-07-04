Смаилов дал неделю на выяснение причин аварий на АНПЗ и МАЭК

Правительство, Энергетика, Происшествия
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

При расследовании, как отметил премьер, не нужно замыкаться только на вчерашнем инциденте. К нему привела череда непринятия решений, затягивания и игнорирования проблем.

Фото пресс-службы Правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Госкомиссии по расследованию причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Глава Кабмина поручил Минэнерго создать рабочую группу из числа экспертов для детального изучения причин произошедших аварий и выявления ответственных лиц. В ее состав войдут представители Генпрокуратуры, КНБ, Комитета энергонадзора МЭ РК, акиматов Атырауской и Мангистауской областей, компаний KEGOC, «Самрук-Энерго», «КазМунайГаз» и независимые эксперты.

«Самое главное – выяснить причины произошедших аварий. Был ли человеческий фактор. При этом не нужно замыкаться только на вчерашнем инциденте. К нему привела череда непринятия решений, затягивания и игнорирования проблем. Во всем этом нужно объективно разобраться», - заявил он.

Вместе с тем премьер поручил подготовить предложения по оперативному устранению последствий аварий, усилению Западной энергетический системы, ее интеграции с Единой энергосистемой Казахстана, расширению резерва генерации для недопущения подобных ситуаций в будущем.

Глава Правительства потребовал в течение одной недели подготовить полноценное заключение с приложением подтверждающих документов и предлагаемых мер.

Он также поручил в кратчайшие сроки обеспечить стабильную работу энергетических и нефтегазовых предприятий западных регионов.

«Мы должны сделать выводы из этой ситуации. Минэнерго нужно координировать работу над тем, чтобы мы в корне, системно решили имеющиеся проблемы», - заключил Алихан Смаилов.

Напомним, 3 июля из-за отключения подачи электроэнергии со стороны АО "KEGOC" произошла аварийная остановка АНПЗ. Сейчас подача электроэнергии на Атырауский нефтеперерабатывающий завод восстановлена

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и в кратчайшие сроки привести эти предприятия в рабочее состояние.

 

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