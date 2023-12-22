Смаилов поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал правительства РК

Фото: primeminister.kz

Уважаемые работники энергетического сектора Казахстана, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Мы выражаем искреннюю благодарность работникам теплоэлектростанций, электросетевых и энергоснабжающих организаций, сотрудникам объектов ВИЭ и гидроэлектростанций, ремонтникам – всем тем, кто своим самоотверженным трудом обеспечивает надежность энергосистемы страны.

Действуя порой в непростых условиях, вы обеспечиваете свет и тепло в наших домах, поддерживаете работу предприятий и инфраструктуры. Ваш почетный труд – это энергия, которая питает развитие нашего государства!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и больших достижений!