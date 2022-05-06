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Правительство , Общество
Смаилов поздравил с Днем Победы 100-летнего ветерана ВОВ

Находясь с рабочей поездкой в Северо-Казахстанской области, Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил ветерана Великой Отечественной войны Валентину Волкодав, которая недавно отметила 100-летний юбилей, и поздравил ее с предстоящим Днем Победы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

«Вы принадлежите к легендарному поколению победителей. Проявив силу духа и сплочённость, Вы отстояли самую большую ценность человечества – свободу. Сегодня казахстанцы могут спокойно работать, радоваться успехам, строить планы на будущее. И все это благодаря героям Великой Победы, и Вам в том числе», – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, что наш долг – воспитывать подрастающее поколение на высоких патриотических ценностях.

«В Вашем лице поздравляю всех героев Великой Отечественной войны! Желаю доброго здоровья и крепости духа! Пусть Ваш жизненный путь и пример долголетия станут образцом для молодежи», – заключил глава Правительства.

Валентина Волкодав родилась 22 марта 1922 года. В ряды Красной Армии была призвана 1 октября 1941 года, а закончила боевой путь 20 октября 1945 года. Служила на 1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах в звании сержанта.

Валентина Архиповна – обладательница ордена Отечественной Войны 2-й степени, медалей «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «Ветеран труда» и ряда других.

С 1962 года она трудилась бухгалтером на керамическом заводе в Целинограде, а с 1992 года проживает в Петропавловске. У пенсионерки четыре внука и три правнука.

 

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