Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики

Очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики состоялось в Үкімет үйі под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Участники обсудили вопросы возврата в государственную собственность некоторых активов в транспортной, нефтеперерабатывающей и инфокоммуникационной отраслях.

Председатель комиссии Алихан Смаилов поручил уполномоченным органам продолжить проверочные мероприятия в отношении рассматриваемых активов, а также провести аудит на предмет законности передачи в частную собственность некоторых из них.

Кроме того, Агентству по защите и развитию конкуренции необходимо внести предложения по регулированию тарифов компаний-доминантов, предоставляющих логистические и сервисные услуги нефтеперерабатывающим предприятиям.

По итогам заседания комиссии Алихан Смаилов подчеркнул важность скорейшего завершения необходимых процедур в строгом соответствии с законодательством страны.

В обсуждении приняли участие руководители центральных государственных органов, Генеральной прокуратуры, Агентства по противодействию коррупции, Агентства по финансовому мониторингу, фонда «Самрук-Казына», национальных компаний «КазМунайГаз» и «Қазақстан темір жолы».