Смаилов сделал замечание Куантырову и объявил выговор Дарбаеву

Правительство, Энергетика
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Глава Правительства подчеркнул, что сложившаяся ситуация – упущение со стороны Министерства национальной экономики.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Вопросы комплексной модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства обсудили на Республиканском штабе по реализации предвыборной программы главы государства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Премьер-министр подчеркнул, что, учитывая проблемы отрасли, глава государства поручил реализовать программу «Тариф в обмен на инвестиции», направленную на модернизацию и капитальный ремонт всей системы жизнеобеспечения страны.

«Для этого мы приняли законодательные поправки и нормативные правовые акты. Ранее мы не могли корректировать инвестиционные программы и тарифы субъектов естественных монополий. Теперь это возможно», — сказал Алихан Смаилов.

При этом он указал, что коммунальные предприятия медленно готовят необходимую документацию для корректировки тарифа и начала процесса модернизации.

«Затягивание данного процесса недопустимо. Нам важно оперативно начать капитальный ремонт сетей и станций. Это первоочередная задача. Особенно это актуально для северных регионов, где короткий строительный сезон и раннее начало отопительного периода», — отметил премьер.

Глава Правительства подчеркнул, что сложившаяся ситуация – упущение со стороны Министерства национальной экономики. В этой связи Алихан Смаилов сделал устное замечание главе ведомства Алибеку Куантырову, а также объявил выговор председателю Комитета по регулированию естественных монополий Асану Дарбаеву за недостаточную координационную работу.

«Вы знаете, что со стороны президента и населения на регулярной основе мы слышим справедливую критику в отношении качества оказываемых услуг. Нельзя допустить аварийной ситуации прошлой зимы в предстоящем отопительном сезоне. Спрос будет жесткий», — сказал Алихан Смаилов.

В заключение премьер-министр поручил оперативно организовать внесение заявок коммунальных предприятий на корректировку тарифа с целью модернизации инфраструктуры, до конца июня завершить проведение технического обследования тепловых сетей для их ремонта, а также обеспечить до конца года разработку проектно-сметной документации по строительно-монтажным работам, запланированным на 2024 год.

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