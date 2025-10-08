Система станет важным сегментом в сфере цифровой трансформации логистики. Ее внедрение направлено на обеспечение бесперебойной, быстрой и прозрачной перевозки грузов как по стране, так и по международным путям сообщения.

В основе IT-платформы заложен принцип «единого контроля», предполагающий полную интеграцию и цифровизацию всех этапов таможенных и логистических операций, включая транзит, хранение, оформление документов и координацию между участниками логистических цепочек.

Одной из ключевых инноваций станет внедрение принципа «зеленого коридора» – особого режима, ускоряющего таможенное и логистическое сопровождение грузов, в первую очередь транзитных. Это позволит значительно сократить время на прохождение контрольных процедур, минимизировать простои на границе и повысить прозрачность процессов перевозки. В результате Казахстан сможет еще более эффективно использовать свое уникальное географическое положение на пересечении главных международных транспортных маршрутов между Европой и Азией.

Основные цели внедрения системы – устранение существующих проблем и узких мест на пограничных и пропускных пунктах, повышение эффективности государственной логистической инфраструктуры, цифровизация и автоматизация всех таможенных и логистических процессов, оптимизация документооборота и повышение прозрачности взаимодействия между государственными органами, бизнесом и международными партнерами, а также сокращение временных и финансовых издержек при транзите грузов через территорию Казахстана.

Система будет способствовать формированию благоприятной цифровой среды для логистических компаний, участников ВЭД и государственных структур, обеспечивая равный и прозрачный доступ к инфраструктуре, сервисам и данным в режиме реального времени. Это создаст условия для привлечения новых инвестиций и укрепления позиций Казахстана в глобальной логистической системе.

По мнению отраслевых экспертов, запуск Smart Cargo имеет высокую стратегическую значимость. В условиях стремительно растущих объемов транзитных потоков осуществление такого масштабного и технологичес­ки продвинутого проекта выглядит крайне свое­временным и актуальным.

В перспективе Smart Cargo может стать не только национальной цифровой платформой, но и ключевым звеном международных логистических коридоров, упрочив позиции Казахстана как ведущего хаба транзитных перевозок в Евразийском регионе. Ожидается, что интеграция платформы с аналогичными системами других стран позволит создать бесшовную цифровую инфраструктуру на международном уровне.

Согласно информации, предоставленной Министерством транспорта РК, запуск сис­темы Smart Cargo запланирован на октябрь текущего года в соответствии с поручением Главы государства.

Как сообщил руководитель управления цифрового развития департамента цифровизации и государственных услуг Минтранса РК Ерлан Клышпаев, цель Smart Cargo заключается в объединении сервисов государственных и частных информационных систем на единой цифровой платформе, которая обеспечит бизнесу равный доступ к инфраструктуре и услугам в сфере транспорта. Одновременно будет оптимизировано взаимодействие между всеми участниками логистической цепочки как в форматах G2B (государство – бизнес), G2G (государство – государство), так и B2B (бизнес – бизнес).

– На сегодняшний день в рамках первого этапа внедрения платформы разработаны модули, охватывающие железнодорожный и автомобильный транспорт, – отметил Ерлан Клышпаев. – Они позволяют в режиме реального времени отслеживать местоположение груза, контейнера, вагона и автотранс­портного средства, получать доступ к различным видам таможенных, логистических и коммерческих услуг. Также осуществлена возможность хранения, использования и проверки документов и результатов оказанных услуг, предоставление консультаций и поддержки с использованием ИИ-агентов.

Эксперт также добавил, что на стадии активного внедрения находятся функции автоматического выпуска транзитных деклараций и обеспечения бесшовного и ускоренного транзита, что станет возможным благодаря глубокой интеграции с государственными и иными информационными системами, включая информплатформы сопредельных государств.

В дальнейшем планируется расширить функционал платформы и предусмотреть интеграцию не только с автомобильным и железнодорожным транспортом, но также с информационными системами в сфере воздушного и морского сообщения, обеспечивая комплексное покрытие всех логистических маршрутов.

Это откроет новые возможности для развития казахстанских мультимодальных перевозок, повысит устойчивость логистических цепей и создаст их целостную цифровую экосистему. Таким образом, проект Smart Cargo представляет собой важную веху в становлении интеллектуальной транспорт­ной системы страны и отвечает современным вызовам, стоящим перед глобальной логистикой.