Сменился аким Алматинской области

Кадровые назначения

Глава государства представил активу Алматинской области нового акима Амандыка Баталова, сообщила пресс-служба Акорды в Twitter. Кандидатура была согласована депутатами маслихата региона.

Амандык Баталов родился в 1952 году в Узбекской ССР. Окончил Джамбульский гидромелиоративный строительный институт. В разные годы занимал должности: первого заместителя главы администрации Калининского района Алматы, главы Ленинской районной администрации, акима Жетысуского района Алматы, заместителя акима Алматинской области. С апреля 2008 года был первым заместителем акима Алматинской области. Мастер спорта по волейболу, он является президентом Федерации волейбола Алматы и Алматинской области. Награжден орденом "Құрмет", медалями "Астана", "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл", отмечен знаками "Почетный деятель спорта Республики Казахстан", "Академик международной Академии информатизации". 

Ранее, с апреля 2011 года, должность акима Алматинской области занимал Ансар Мусаханов. 

Продолжается рабочая поездка Президента в Алматинскую область. К этому часу, 12.00 ч. 20 августа, Нурсултан Назарбаев посетил областной кардиохирургический центр и завод свинцовых аккумуляторов ТОО "Кайнар - АКБ". 

Глава государства прибыл в регион вчера, 19 августа. Он посетил ТОО "АПК "Жерұйық - Талдықорган", Юго-Западный жилой массив Талдыкоргана, завод "ТОО JLC Сүт", а также встретился с представителями общественности и предпринимателями. Нурсултан Назарбаев остался недоволен показателями социально-экономического состояния региона, отметив слабую работу акимата области. 

Популярное

Все
Жанатас: большой трансфер инноваций
О Целях устойчивого развития
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Сохраняют мир вдали от Родины
Детство под защитой
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Административной юстиции – пять лет
Для гуманизации уголовного законодательства
Экзамен на скорость
Кибербезопасность в цифровую эпоху
Комплексный подход к урбанизации
Памяти легендарного Тимура Сегизбаева
Непогасшая надежда
Голевое изобилие и свержение лидера
Чистая среда общих усилий
Кюй пережил эпоху террора
Плей-офф набирает обороты
О трагических судьбах репрессированных
Место скорби и памяти
Инвестиции в фармпроизводство заметно увеличились в Казахстане
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
«Елимай» заряжен на победу
ИИ-решения для казахского языка
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР
Производство отечественных товаров набирает обороты
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Сохранить историю для будущих поколений
Казахстан и Россия: литературный диалог
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Торговые неурядицы
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Стало известно, кто займет место Дариги Назарбаевой в Мажил…
Освобожден от должности вице-министр национальной экономики…
Крупные кадровые перестановки провел Токаев
Ряд кадровых назначений произвел Президент Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]