Сменился аким Алматинской области

Глава государства представил активу Алматинской области нового акима Амандыка Баталова, сообщила пресс-служба Акорды в Twitter. Кандидатура была согласована депутатами маслихата региона.

Амандык Баталов родился в 1952 году в Узбекской ССР. Окончил Джамбульский гидромелиоративный строительный институт. В разные годы занимал должности: первого заместителя главы администрации Калининского района Алматы, главы Ленинской районной администрации, акима Жетысуского района Алматы, заместителя акима Алматинской области. С апреля 2008 года был первым заместителем акима Алматинской области. Мастер спорта по волейболу, он является президентом Федерации волейбола Алматы и Алматинской области. Награжден орденом "Құрмет", медалями "Астана", "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл", отмечен знаками "Почетный деятель спорта Республики Казахстан", "Академик международной Академии информатизации".

Ранее, с апреля 2011 года, должность акима Алматинской области занимал Ансар Мусаханов.

Продолжается рабочая поездка Президента в Алматинскую область. К этому часу, 12.00 ч. 20 августа, Нурсултан Назарбаев посетил областной кардиохирургический центр и завод свинцовых аккумуляторов ТОО "Кайнар - АКБ".

Глава государства прибыл в регион вчера, 19 августа. Он посетил ТОО "АПК "Жерұйық - Талдықорган", Юго-Западный жилой массив Талдыкоргана, завод "ТОО JLC Сүт", а также встретился с представителями общественности и предпринимателями. Нурсултан Назарбаев остался недоволен показателями социально-экономического состояния региона, отметив слабую работу акимата области.