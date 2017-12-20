Сменился первый заместитель акима ЮКО

Назначен первый заместитель акима Южно-Казахстанской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы области.
"Распоряжением акима Южно-Казахстанской области по согласованию с Администрацией Президента РК на должность первого заместителя акима Южно-Казахстанской области назначен Усербаев Алипбек Шарипбекович", – говорится в сообщении.
Отмечено, что глава региона поручил новому заместителю проанализировать актуальные проблемы в курируемых сферах и разработать план мероприятий для предстоящей работы.
Стоит отметить, что ранее занимавший эту должность Дархан Сатыбалды уволен по собственному желанию в связи с выездом на обучение за рубеж.
Алипбек Усербаев, 1961 года рождения, образование высшее, квалификация по специальности – инженер-химик-технолог.
Трудовую деятельность начал в 1983 году машинистом Карагандинского завода асбоцемизделий. 1986-2014 годы занимал должности инженера лаборатории, мастера, экономиста, начальника цеха, главного инженера комбината строительных деталей и конструкций города Туркестан, директора филиалов комбината нерудных материалов АО "Қуат Суиндустрия", АО "KazakhConstruction Industry", временно исполняющего обязанности секретаря Туркестанского городского маслихата, заведующего отделом строительства города Туркестан, заместителя акима городов Кентау, Туркестан, акима города Туркестан, руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области.
С сентября 2014 года и до сегодняшнего дня занимал должность акима города Туркестан Южно-Казахстанской области.
