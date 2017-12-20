Сменился первый заместитель акима ЮКО

Кадровые назначения
фото пресс-службы акима ЮКО
Назначен первый заместитель акима Южно-Казахстанской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы области.

"Распоряжением акима Южно-Казахстанской области по согласованию с Администрацией Президента РК на должность первого заместителя акима Южно-Казахстанской области назначен Усербаев Алипбек Шарипбекович", – говорится в сообщении.

Отмечено, что глава региона поручил новому заместителю проанализировать актуальные проблемы в курируемых сферах и разработать план мероприятий для предстоящей работы.

Стоит отметить, что ранее занимавший эту должность Дархан Сатыбалды уволен по собственному желанию в связи с выездом на обучение за рубеж.

Алипбек Усербаев, 1961 года рождения, образование высшее, квалификация по специальности – инженер-химик-технолог.

Трудовую деятельность начал в 1983 году машинистом Карагандинского завода асбоцемизделий. 1986-2014 годы занимал должности инженера лаборатории, мастера, экономиста, начальника цеха, главного инженера комбината строительных деталей и конструкций города Туркестан, директора филиалов комбината нерудных материалов АО "Қуат Суиндустрия", АО "KazakhConstruction Industry", временно исполняющего обязанности секретаря Туркестанского городского маслихата, заведующего отделом строительства города Туркестан, заместителя акима городов Кентау, Туркестан, акима города Туркестан, руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области.

С сентября 2014 года и до сегодняшнего дня занимал должность акима города Туркестан Южно-Казахстанской области.

Социализация без барьеров
Наши юниоры пишут мировую историю
Поздравили фронтового связиста
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Для достижения общих целей
Во имя будущих поколений
Восстановление Каспия
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Новая реальность для продовольственных систем
Ресурс глобальной важности
Сфера притяжения
АО «Интергаз Центральная Азия»: надежность в каждом кубометре
Внимание к избирательным процессам растет
Климатическая адаптация системы образования
Нужна унификация экологических нормативов
Увидеть выдру – большая удача
Манифест космического века
Эффект Нелли Ким: притяжение родины
Духовные истоки и свет знания
Спас человек лебедя
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
Серебро с золотым отливом
Умные очки для слабовидящих
«Байқа! Алаяқ!» – смешно о грустном
Система управления наукой будет реформирована
Впервые за 20 лет в Жамбылской области очистили объект, обеспечивающий водой 75 крестьянских хозяйств
Двусторонние отношения динамично развиваются
Здесь будет экопарк
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Искусственный интеллект ускорит открытие месторождений
Казахстанцы приняли участие в Молодежном форуме ЭКОСОС ООН
Прозрачность рынка обеспечит маркировка
Шаг за шагом к вершине
JOLTAP – эффективная модель повышения доходов населения
Территория идей и вдохновения
Конституционные реформы Казахстана стали одной из ключевых тем обсуждения с S&P, Moody’s и Fitch
Актауский бенефис сборной Казахстана
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Стало известно, кто займет место Дариги Назарбаевой в Мажил…
Освобожден от должности вице-министр национальной экономики…
Крупные кадровые перестановки провел Токаев
Ряд кадровых назначений произвел Президент Казахстана

