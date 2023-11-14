Смерть альпинистов в Астане: арестован работодатель

Об этом сообщили в столичной прокураторе, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Напомним, 12 октября в Астане четверо промышленных альпинистов сорвались с высоты, трое из которых погибли.

Департамент полиции проводит досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В ходе расследования добыты доказательства причастности к смерти работников работодателя – руководителя ИП.

"По поручению прокуратуры города органом следствия руководитель ИП был арестован. Проводится работа по установлению всех причастных к правонарушению", - сообщили в прокуратуре.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города, добавили в пресс-службе.

Ранее о состоянии упавшего с высоты альпиниста рассказали врачи в Астане.