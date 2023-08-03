Смерть задержанного под пытками: полицейского осудили в Семее

6 лет лишения свободы получил полицейский в городе Семее за смертельные пытки задержанного, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 Абайской области.

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Сотрудник полиции А. оказался на скамье подсудимых по обвинениям в действиях, выходящих за пределы его служебных полномочий, и применении пыток (часть 4 статьи 362, часть 3 статьи 146 Уголовного кодекса РК).

11 января 2022 года около 1:00 в Семее за нарушение комендантского часа был задержан Е. 1995 года рождения. Капитан полиции А. доставил задержанного в отдел полиции, где Е. подвергся пыткам, от которых скончался.

Вину стража порядка доказывали показания свидетеля, которого в тот день также пытали сотрудники правоохранительных органов, запись с камер видеонаблюдения, заключение судебно-медицинской экспертизы и другое.

Подсудимый вину не признал.

Прокурор настаивал на назначении А. 10 лет лишения свободы и взыскании с него компенсации за моральный вред в 10 млн тенге.

Суд признал А. виновным в пытках, а обвинение по уголовной статье 362 исключил как излишне вмененное.

А. приговорили к 6 годам лишения свободы, лишили звания «капитан полиции». Осужденному теперь нельзя 3 года занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах.

С него взыщут в пользу потерпевшего компенсацию за моральный вред в 9 млн тенге.

Приговор не вступил в силу.

Напомним, в июле 2023 года в городе Талдыкоргане осудили сотрудника ИВС за смертельные пытки подозреваемого во время январских событий.

В начале июня 2023 года осудили семерых сотрудников ИВС Департамента полиции Алматы, до смерти избивших подозреваемого в участии в массовых беспорядках в январе 2022 года.